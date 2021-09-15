Катунь24: Похолодание до -2 ожидается в Алтайском крае

Синоптики передают штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми низкими температурами в регионе.

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15 и 16 сентября в северо-восточных и предгорных районах Алтайского края прогнозируются заморозки до 1-2 градусов мороза. Ночные температуры в эти дни составят +4…+9 градусов, 17 сентября +3…+8, местами до +14 градусов.

Ночью с 14 на 15 сентября возможны дожди, в остальные дни ночью и днём преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +19…+24 градусов 15 сентября, в последующие двое суток до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный, 2-12 метров в секунду, местами порывы до 14-20 метров в секунду.

Катунь24