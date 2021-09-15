Катунь24: Природный газ стал доступен жителям станции Ползуново в Барнауле

На строительство газопровода было выделено порядка 38 млн рублей.

Фото: официальный сайт Барнаула

Сегодня, 14 сентября, на станции Ползуново, что в Центральном районе Барнаула, запустили природный газ в жилые дома. В результате газом будет обеспечено почти 160 домовладений.

Как сообщили в администрации Барнаула, строительство газопровода на станции Ползуново велось преимущественно закрытым способом. Всего проложено более 6700 метров газопроводной трубы, построено два газораспределительных пункта в районе дома № 18 по ул. Ивлева и дома № 6а по ул. Ивкина.

На сегодня собственниками 40 домовладений выполнены работы по установке внутридомового газового оборудования, 12 абонентов подали заявки в ООО «Газпром газораспределение Барнаул» для заключения договоров на поставку газа, два абонента договор уже заключили.

Катунь24