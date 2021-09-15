Катунь24: Пьяный хирург проколол щёку пострадавшему в ДТП в Бийске. Минздрав начал проверку

В СМИ распространилась информация о причинение врачом вреда здоровью во время операции в бийской городской больнице.

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По словам друга пострадавшего, хирург пришёл на операцию в состоянии алкогольного опьянения и проткнул щёку человеку, который оказался в больнице после ДТП.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края, в ведомстве начали проверку. Главный врач больницы также информирован о ситуации. В Министерстве заверили, что специалист будет уволен, если изложенные в соцсетях и СМИ факты подтвердятся.

Катунь24