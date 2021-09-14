Катунь24: Похолодание до -2 градусов прогнозируют в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, завтра ночью, 14 сентября 2021 года, столбики термометров в каре покажут +2…+7 гр., местами заморозки 0…-2 гр.

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Осадков в эту ночь в крае не ожидается. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днём в регионе воздух прогреется до +14…+19 гр. По северу возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В краевой столице в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +14…+16 гр.

Ночью в Барнауле температура воздуха составит +2…+4 гр. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Преимущественно без осадков.

15 сентября ночью в крае столбики термометров покажут +4…+9 гр, местами заморозки 0…-1 гр. Местами по северу небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днём температура +18…+23 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура +4…+6 гр. Преимущественно без осадков.

Днём в краевой столице ветер юго-западный, 4-9 м/с. Преимущественно без осадков. Температура +19…+21 гр.

16 сентября в крае ночью температура воздуха составит +4…+9 гр., местами в предгорьях до -1 гр. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днём также без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +20…+25 гр.

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +4…+6 гр. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днём температура воздуха составит +21…+23 гр. Ветер южный, 2-7 м/с. Преимущественно без осадков.

Катунь24