Катунь24: Почему, а главное зачем: автомобиль в Рубцовске пробил ограждение гаражного кооператива и свесился с третьего этажа

Жители Рубцовска стали свидетелями необычного зрелища и поделились увиденным в соцсетях.

Фото: кадр из видео «Инцидент Рубцовск»

Паблик «Инцидент Рубцовск» выложил кадры странного происшествия: автомобиль торчал с третьего этажа из металлического ограждения в ГСК-31. Установить владельца транспортного средства, как и выяснить причины случившегося, пока не удалось.

«Председатель [гаражного кооператива] будет очень рад», — сказал автор видео, которое мы не можем опубликовать здесь, по причине изобилия в нём матерных слов.

Катунь24