ГОРНЯК22 13.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Почему, а главное зачем: автомобиль в Рубцовске пробил ограждение гаражного кооператива и свесился с третьего этажа

Горняк22
7 часов Ago

Жители Рубцовска стали свидетелями необычного зрелища и поделились увиденным в соцсетях.

Фото: кадр из видео «Инцидент Рубцовск»

Паблик «Инцидент Рубцовск» выложил кадры странного происшествия: автомобиль торчал с третьего этажа из металлического ограждения в ГСК-31. Установить владельца транспортного средства, как и выяснить причины случившегося, пока не удалось.

«Председатель [гаражного кооператива] будет очень рад», — сказал автор видео, которое мы не можем опубликовать здесь, по причине изобилия в нём матерных слов.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Алтайском крае начался рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых

Горняк22: В Алтайском крае начался рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых

Горняк22
6 часов Ago
Болезнь. Заболеваемость. ОРВИ Фото: pixabay.com В Алтайском крае пока не зарегистрировано случаев заболевания гриппом, поэтому Роспотребнадзор призывает срочно поставить прививку...

Читать по теме:

ВТОПЕ: