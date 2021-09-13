Катунь24: Пожарные потушили несколько возгораний в садоводствах Алтайского края

Предварительная причина пожаров — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаульские спасатели потушили бани на участках в садоводствах «Спутник» и «Агрегат». В СНТ «Пригородное» пожар произошёл в надворной постройке, откуда затем перекинулся на два частных жилых дома и другие постройки. Ветренная погода поспособствовала быстрому распространению огня. Отсутствие нормального проезда и безводный район осложняли тушение пожара. Погибших и травмированных на пожаре нет.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю просят жителей региона быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности. При пожаре звоните по телефонам: 101, 112.

Катунь24