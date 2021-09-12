Катунь24: Программа бесплатных путешествий для молодёжи стартовала в России

7 сентября 2021 года открылась регистрация для участия в программе бесплатных туристических поездок по стране для студентов «Больше, чем путешествие». География поездок охватит все федеральные округа, будет доступно не менее 250 маршрутов, сообщает ТАСС.

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«Росмолодежь, Ростуризм совместно с Минобрнауки России, АНО «Россия — страна возможностей», обществом «Знание» запустили регистрацию на программу бесплатных путешествий для российской молодежи «Больше, чем путешествие», – уточняют в Ростуризме.

Программа будет доступна для участников платформ «Россия – страна возможностей» и «Другое дело», конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена», общества «Знание». Регистрация проходит на сайте morethantrip.ru.

Первая поездка состоится уже 23 сентября 2021 года. Молодых людей ждут туры выходного дня и многодневные поездки.

По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, в этом году в программе смогут принять участие 50 тыс. человек.

«Мы приглашаем победителей, финалистов и полуфиналистов наших основных конкурсов. У тех, кто хочет и дальше развиваться, лучше узнавать нашу страну, такая возможность есть, и она будет сохраняться», – рассказывает Алексей Комиссаров.

Поездки будут организованы бесплатно по поручению президента России Владимира Путина, который по итогам послания Федеральному Собранию поручил правительству проработать ряд инициатив, связанных с повышением доступности путешествий по России для школьников и студентов, информирует ТАСС.

Катунь24