Катунь24: Почётное звание «Ветеран труда Алтайского края» присвоили 418 жителям региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко присвоил ещё 418 жителям региона почётное звание «Ветеран труда Алтайского края».

В их числе жительница Змеиногорского района Алла Клят. Её трудовой стаж составляет более 39 лет.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, Алла Викторовна родилась в посёлке Сосновка Локтевского района. Окончив среднюю школу, получила образование в Змеиногорске по специальности «воспитатель детского сада». Затем её направили работать воспитателем в детский сад села Барановка.

За годы работы Алла Викторовна заслужила большое уважение коллег и жителей села. Она зарекомендовала себя ответственным, отзывчивым и трудолюбивым работником, готовым всегда прийти на помощь. В 2021 году за многолетний и добросовестный труд Аллу Викторовну поощрили Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Звание «Ветеран труда Алтайского края» даёт право на ряд мер социальной поддержки. Гражданам предоставляют ежемесячную денежную выплату в размере 640 рублей. Им компенсируют 50 % расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления — возмещают 50 % стоимости топлива и расходов на его доставку. Кроме того, ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене — 330 рублей.

Катунь24