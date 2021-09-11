Катунь24: Паралимпийцы из Алтайского края стали заслуженными мастерами спорта России

Соответствующие приказы подписали в Министерстве спорта России.

Фото: kudo.ru

Алтайские спортсмены Егор Ефросинин и Александр Костин получили звание «Заслуженный мастер спорта России», сообщает «Алтайский спорт».

Напомним, на Паралимпийских играх в Токио Егор Ефросинин стал серебряным призёром в плавании брассом на 100 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а Александр Костин завоевал бронзу в беге на 5000 метров среди спортсменов с нарушением зрения.

Катунь24