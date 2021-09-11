Катунь24: Пять трамваев в Барнауле изменили схему движения из-за обрыва проводов

Специалисты МУП «Горэлектротранс» уже проводят ремонтные работы.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Напомним, обрыв контактной сети произошёл сегодня, 10 сентября 2021 года, в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западной и Антона Петрова. В «Вечернем Барнауле» сообщили, что это произошло по вине водителя неизвестной организации, провозившего негабаритный груз.

Движение транспорта до сих пор приостановлено. Трамваи № 3, 5, 7, 9, 10 ходят по измененным маршрутам.

Трамвай № 3: конечная станция «Пивоваренный завод» – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – конечная станция «Поселок Восточный»;

конечная станция «Пивоваренный завод» – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – конечная станция «Поселок Восточный»; Трамвай № 5: часть вагонов перевозит пассажиров по улице Челюскинцев и Советской армии до трамвайного депо №1 (проспект Коммунаров). Другая часть вагонов работает по маршруту: ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – конечная станция «Мясокомбинат»;

часть вагонов перевозит пассажиров по улице Челюскинцев и Советской армии до трамвайного депо №1 (проспект Коммунаров). Другая часть вагонов работает по маршруту: ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – конечная станция «Мясокомбинат»; Трамвай № 7: едет своим маршрутом до пересечения улиц Малахова – Антона Петрова, далее по ул. Малахова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Красноармейский – Змеиногорский тракт – конечная станция «Кордон»;

едет своим маршрутом до пересечения улиц Малахова – Антона Петрова, далее по ул. Малахова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Красноармейский – Змеиногорский тракт – конечная станция «Кордон»; Трамвай № 9: от пересечения улиц Малахова с Антона Петрова продолжает свой путь по улице Малахова до проспекта Космонавтов и далее на конечную станцию «Поток»;

от пересечения улиц Малахова с Антона Петрова продолжает свой путь по улице Малахова до проспекта Космонавтов и далее на конечную станцию «Поток»; Трамвай № 10: конечная станция «Докучаево» – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – пр. Космонавтов – конечная станция «Поток».

Все маршруты таким же образом продолжают свое движение в обратном направлении до устранения аварии.

Катунь24