Катунь24: Пользователей приложения «Навальный» предупредили об угрозе утечке данных

Юрист Илья Ремесло считает, что данное приложение не сохраняет анонимность пользователей.

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Его слова передаёт РИА «Новости». Эксперт отмечает, что в разделе «Политика конфиденциальности» указано, что информация может передаваться третьей стороне.

Юрист также указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, который привязан к мобильному телефону.

Катунь24