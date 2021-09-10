Катунь24: Премьерой спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» в Молодёжном театре Алтая открыли новый сезон

Это история о подростке с синдромом Аспергера, который учится быть смелым.

Embedded video for Премьерой спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» в Молодёжном театре Алтая открыли новый сезон

С животными бывает проще, чем с людьми. Для 15-летнего Кристофера Буна это так. Главный герой спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» намерен найти убийцу соседского пса. В этом ему помогают математические способности. Он умён не по годам. Моментально перемножает в уме трёхзначные числа. Но считывать человеческие эмоции молодому человеку трудно, поэтому расследование продвигается медленно. У Кристофера синдром Аспергера. Внешне он выражается в отсутствии зрительного контакта, малоэмоциональной речи и скупости движений.

«Естественно мне надо было понять, что это такое, как с этим работать, в чём это выражается. Я читал про это, естественно, смотрел кучу фильмов и «Ютьюб». Отдельно «Ютьюб». К счастью, есть там материалы об этом. И рассказ педагогов и родителей. И в целом видео с детьми, с подростками», – отмечает исполнитель главной роли Владимир Кулигин.

Главная черта характера героя – точность во всём. Поэтому Кристофер не успокоится, пока не найдёт убийцу.

Действие пьесы происходит в современной Англии. Режиссёр постарался воссоздать атмосферу городка Суиндон. Постановщик использовал приём «театр в театре». По книге, написанной Кристофером, в его школе ставят спектакль. Для передачи мыслей героя используют видео проекции.

«В романе Кристофер говорит фразу «Моя память устроена, как компьютер, мой мозг устроен, как компьютер». И фактически с помощью экрана и проекции на пол мы эту идею реализуем. То есть мы реализуем, что он немножечко в компьютерном виде видит действительность, её наблюдает. И поэтому у нас очень много видео. Видеоконтента в спектакле», – рассказывает Андрей Воробьёв, режиссёр-постановщик спектакля «Загадочное ночное убийство собаки».

Катунь24