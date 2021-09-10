Катунь24: Подростки украли деньги с банковской карты пенсионерки из Алейска

В отношении трёх ребят 14 и 15 лет возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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Как рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю, в конце августа 2021 года три подростка решили похитить деньги у знакомой 63-летней женщины. Им удалось тайно завладеть данными её банковской карты, затем, используя смс-уведомление, поступившее ей на телефон, зашли в онлайн-кабинет банка и перевели деньги на карту одного из подозреваемых.

Всего юноши похитили более 6 тысяч рублей у пенсионерки. Расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24