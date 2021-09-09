Катунь24: Пенсионерка из Алтайского края лишилась почти 400 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию

67-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников.

Фото: pixabay.com

Женщине позвонили неизвестные и рассказали, что ей, как бывшему вкладчику, положена компенсация за ранее приобретённые акции. Причём речь шла о цифре с шестью нулями, сообщают в ведомстве.

Бийчанке объяснили, что деньги поступят на её счёт, но для этого необходимо оплатить несколько услуг. В итоге женщина лишилась почти 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Катунь24