Катунь24: Пенсионерка из Алтайского края лишилась почти 400 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию
67-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников.
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Женщине позвонили неизвестные и рассказали, что ей, как бывшему вкладчику, положена компенсация за ранее приобретённые акции. Причём речь шла о цифре с шестью нулями, сообщают в ведомстве.
Бийчанке объяснили, что деньги поступят на её счёт, но для этого необходимо оплатить несколько услуг. В итоге женщина лишилась почти 400 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.