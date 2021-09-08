Катунь24: Психолог назвала три витамина, которые помогают справиться с осенней депрессией

Ещё в начале сентября люди чувствуют себя хорошо, особенно те, кому удалось неплохо отдохнуть летом, а вот к середине сентября настроение у большинства начинает портиться, предупредила специалист.

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Психолог Элена Гамаюн в беседе с Царьградом пояснила, что осенняя депрессия связана чаще всего с сокращением светового дня. Но нередко причина кроется и в нехватке трёх важных веществ в организме: кальция, витамина D и витамина C.

Поэтому специалист рекомендовала каждому регулярно проверяться на витамины и минералы и при необходимости пропивать поливитаминный курс, содержащий эти вещества.

«Мало кто исследует свой организм на наличие микроэлементов и витаминов, а это тоже очень важный момент, от которого тоже, как ни странно, может появится состояние депрессии, грусти и тоски», — отметила Гамаюн.

Также психолог рекомендовала всем осенью высыпаться и радовать себя позитивными эмоциями.

Катунь24