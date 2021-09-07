Катунь24: Поисковики передали медальон родным пропавшего без вести алтайского красноармейца

2 сентября в селе Гилёво Локтевского района состоялась церемония передачи солдатского медальона родственникам красноармейца Фёдора Гилёва.

В 1940 году его призвали на военную службу, а в апреле 1942 года боец пропал без вести. Останки Гилёва в ноябре 2019 года обнаружил поисковый отряд военно-патриотического объединения «Память» города Подольска Московской области у деревни Ершово Жуковского района Калужской области. Личность солдата установили по сохранившемуся бланку медальона. Солдата похоронили на воинском мемориале «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов» в деревне Чернишня, недалеко от места, где были найдены останки бойца.

Жена красноармейца Анастасия Ильинична умерла в 1945 году. Остался единственный сын Иван, родившийся в 1940 году. Сейчас в селе Гилёво живут два внука Фёдора Яковлевича — Евгений и Александр.

В торжественной обстановке родным Фёдора Гилёва были переданы реликвии – солдатский медальон и земля с места гибели героя, рассказали в пресс-службе «Краевого дворца молодёжи».

Катунь24