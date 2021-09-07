Катунь24: Первый спектакль в обновлённом театре кукол «Сказка» в Барнауле показали детям с ограниченными возможностями здоровья

В особенный день спектакль для особенного зрителя. 58-й театральный сезон в барнаульской «Сказке» начали с нововведений. Денискины рассказы Драгунского показали детям с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Первый спектакль в обновлённом театре кукол «Сказка» в Барнауле показали детям с ограниченными возможностями здоровья

Для маломобильных людей здесь есть пандус, навигаторы, специализированный лифт, туалетные комнаты, а в зрительном зале отдельные места, для слабовидящих и слабослышащих. У выхода в театр можно вызвать администратора, который поможет добраться до зрительного места. Многодетная мама Ирина Яковенко на себе проверила созданные условия и высказала замечания.

«К каждому ряду человеку с ограниченными возможностями здоровья, который передвигается на инвалидной коляске, подхода снова нет, и вынуждены дети на коляске, например, стоять либо у последнего ряда, либо за последним рядом, то есть это тоже издалека смотреть. Многие детки имеют проблемы не только передвижением, но и со зрением», — рассказала Ирина Яковенко.

Благодаря программе «Доступная среда» людям с ограниченными возможностями здоровья, посещать театр станет гораздо проще. Добавим, сегодня «Сказка» предлагает больше 20 современных постановок.

Катунь24