Катунь24: Пельмени, мёд и школьная форма: в Роскачестве рассказали о самых некачественных продуктах

Производители этих товаров чаще других нарушают правила, заявил в интервью «Известиям» глава Роскачества Максим Протасов.

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Пельмени – это сложный смесовый продукт, требующий особых режимов хранения. Поэтому в производстве высока доля нарушений.

Также в список товаров, которые часто оказываются некачественными, попал мёд из-за высокого содержания в нём антибиотиков – пчёл часто неправильно лечат. При этом Россия является одним из пяти крупнейших в мире производителей этого продукта.

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — сообщил глава Роскачества.

Помимо этого, в России всё ещё довольно много производителей изготавливают некачественную школьную форму, рассказал Максим Протасов. Он пояснил, что часто ткань не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу.

Катунь24