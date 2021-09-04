Катунь24: Первый магазин с электронными ценниками открылся в Сибири

В Красноярске 3 сентября начал работу первый в Сибири магазин с электронными ценниками. Первой в СФО торговой сетью, начавшей переход на электронные ценники, стала сеть «Красный Яр».

Фото: retail.ru

Электронные ценники — компактные беспроводные модули, работающие на базе технологий «электронной бумаги» (e-paper) и электронных чернил (e-ink). Использование этой технологии в европейской части России уже продемонстрировало увеличение торгового оборота магазинов и экономию рабочего времени не менее чем на 2,5 часа в смену для каждого сотрудника.

Изменение цен во всех оборудованных торговых точках происходит моментально — им управляет один оператор, есть возможность автоматически задавать срок действия акций. Эксплуатация модулей в торговом зале осуществляется сотрудниками торговой точки через мобильное приложение в смартфоне, рассказали в компании «ЦТР».

Также, по подсчётам «Красного Яра», экономия бумаги для печати ценников для одной торговой точки составит 25-30 кг в месяц.

Глобальному внедрению технологии электронных ценников мешает их высокая стоимость.

Катунь24