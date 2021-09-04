Катунь24: Парк школьных автобусов до конца 2021 года в Алтайском крае обновится на четверть

На сегодняшний день в регионе 571 школьный автобус. До конца года их парк обновится в общей сложности на 145 единиц транспорта, сообщает Министерство образования и науки региона.

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«На сегодня в процессе закупки на средства краевого бюджета 22 автобуса. Еще 100 автобусов поступят в регион – их закупят за счет федерального бюджета. Еще 23 новых автобуса были переданы в муниципалитеты в конце августа», — сообщает Минобрнауки региона.

То, что для регионов РФ, обладающих широкой сетью школьных маршрутов, необходима новая техника, понимают и специалисты от образования на федеральном уровне, в том числе и руководители крупных научных детских и молодежных организаций. В частности, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что поставки новых автобусов в регионы необходимы, чтобы все дети имели равные возможности. Она отметила, что это системное вложение в качество образования и снятие транспортных барьеров – это действие в интересах каждого ребенка. В то же время, по ее словам, необходимо учитывать особенности каждого региона, его мнение об эффективности маршрутов.

В России в 2020 году на автотранспорт для школ было выделено 5 млрд рублей и закуплено более 2 тыс. автобусов. С 2016 года – за пять лет – приобретено и поставлено в регионы более 11,5 тыс. школьных автобусов. А в апреле 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент объявил, что за следующие четыре года будет закуплено не менее 16 тыс. школьных автобусов.

Также Шмелева 1 сентября сообщила еще об одной инициативе, которая призвана нивелировать разницу в качестве образования независимо от того, в какой части региона находится школа. По ее словам, образовательный центр «Сириус» готов поделиться опытом, чтобы повысить уровень развития российских школ. Минпросвещения проработало федеральную программу мероприятий, направленную на «подтягивание» всех общеобразовательных школ России до уровня лучших в каждом регионе.

«Развитие общего образования должно измеряться не по отдельным показательным примерам и не по средним показателям по стране. Нам важна каждая школа и каждый ребенок, который в ней учится. «Сириус» готов помогать государству и выступить в этом проекте центром компетенций», — отметила Шмелева.

Эту инициативу руководителя «Сириуса» поддерживают и в его краевом подразделении «Талант 22». По словам директора алтайского филиала Татьяны Денисенко, в том числе подобные региональные центры должны работать в интеграции дополнительного и основного образования. Так, «Талант 22» создан на базе муниципальной школы, поэтому ресурсы центра доступны для школьников обычного городского учреждения. Ранее «Сириус» представлял опыт других региональных центров, как возможно интегрировать основное и дополнительное образование.

«Я согласна с инициативой Елены Шмелевой, что школам нужно иметь равный доступ к образовательным возможностям, чтобы дети по всей стране, у нас в Алтайском крае в том числе, имели равный доступ к программам центра. Где обучать детей, должно быть непринципиально: в большой школе в мегаполисе или в маленькой сельской школе. Стоит задача привлекать к обучению, развитию талантов всех детей. К примеру, сейчас мы ищем педагога на программу по биологии – одаренная девочка приехала к нам после обучения в «Сириусе», ее мама и мы заинтересованы, чтобы ребенок и на уровне края мог повышать свои компетенции в сфере биологии», — резюмировала Денисенко.

Катунь24