Катунь24: Первоклассникам Барнаула рассказали, как правильно переходить дорогу в школу

Школьникам, которые сегодня впервые отправились в первый класс, теперь каждый день предстоит отправляться в дорогу за знаниями. Как сделать ее безопасной, узнаем в сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Первоклассникам Барнаула рассказали, как правильно переходить дорогу в школу

Для первоклассников сегодня прозвенел первый школьный звонок. Уже завтра они пойдут на уроки. Кого-то будут провожать родители, а кто-то отправится в дорогу за знаниями самостоятельно. Зачастую перед школами расположены проезжие части, детям приходится переходить дорогу. Поэтому задача каждого родителя – рассказать, как правильно это делать.

«В первую очередь нужно объяснить ребенку, что нужно остановиться перед пешеходным переходом. Дать возможность водителям заметить пешехода. Убедиться, что водители останавливаются, пропускают, и только после этого переходить дорогу», – пояснил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Барнаулу Геннадий Кузнецов.

Всех первоклассников, которые пришли на линейку в 3-й городской лицей, на пешеходном переходе встретили волонтеры совместно с сотрудниками ГИБДД и ростовой пандой. Они провели детей через дорогу и напомнили о правилах. Акцию «Добрая дорога» организовало Молодежное правительство Алтайского края.

Акцию поддержали в Новоалтайске, Новичихинском, Благовещенском, Алтайском и Топчихинском районах. Она продлится до 5 сентября. Но родителям всегда стоит помнить, что дети не должны оставаться одни на дорогах. Важно внимательно следить за их передвижениями не только до, но и после похода в школу.

Катунь24