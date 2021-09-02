Катунь24: Путин рекомендовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»

Федеральный просветительский марафон «Новое Знание» пройдёт в России с 1 по 3 сентября 2021 года.

Фото: kremlin.ru

«Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили ещё советское, потом российское общество «Знание», цель которого – помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь», — сказал Путин в ходе общения со школьниками, которое проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание».

Президент подчеркнул, что работа общества «Знание» как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний.

«Им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — цитирует президента Российское агентство правовой и судебной информации.

Президент также посетовал, что в современном мире очень много некачественной информации.

«Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов. Интернет, Рунет – там чего только нет! Туда залезешь, там можно вроде бы узнать всё — от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов, всё. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации», — сказал он.

Как считает глава государства, существует «очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых».

Катунь24