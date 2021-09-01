Катунь24: Переболевшим коронавирусом детям будут проводить комплексный медосмотр

На Общероссийском родительском собрании заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай отмечал, что школьники входят в группу риска по развитию тяжелых форм коронавируса.

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Предложение о диспансеризации детей, переболевших коронавирусом, направил в адрес Минздрава комитет Совета Федерации по социальной политике, сообщает «Парламентская газета». Заместитель председателя комитета Татьяна Кусайко отметила, предложения могут войти в обновленную редакцию временных методических рекомендаций по ведению детей с COVID-19.

«Сейчас такие медосмотры отсутствуют. Нужно проводить диспансеризацию переболевших даже в легкой и «стертой» формах для того, чтобы держать под контролем возможные изменения», — отметила Татьяна Кусайко.

Катунь24