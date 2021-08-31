Катунь24: Прививочная кампания против гриппа началась в Алтайском крае

В регион поступила первая партия вакцины «УльтриксКвадри» – более 411 тысяч доз.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Эта российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения соответствует всем рекомендациям ВОЗ. В её состав включены антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1) и (H3N2) и 2 типа В.

Как пояснили в Минздраве региона, вакцинация от гриппа показана для профилактической иммунизации взрослого населения от 18 лет до 60 лет и группам лиц, находящимся в потенциальных группах риска:

взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями;

сотрудники и учащиеся сферы образования;

медработники;

работники социальной сферы;

ослабленные и люди с хроническими заболеваниями: лица старше 60 лет, беременные во II и III триместре.

Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.

Чтобы поставить прививку против гриппа, предварительная запись не требуется. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру в случае, если вакцинация проводится ребёнку. Перед вакцинацией врач проведёт осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний к её проведению. Вакцинация российской вакциной «УльтриксКвадри» проводится бесплатно.

Всего в Алтайском крае в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить более 1,399 млн человек, в том числе 386 тысяч детей. Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 ноября.

Катунь24