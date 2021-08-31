Катунь24: Признанную экстремистской книгу пыталась ввезти в Алтайский край иностранка

Таможенники обнаружили книгу «Человечество в поисках Бога» издательства Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania в личных вещах гражданки Германии.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Как сообщает пресс-служба Алтайской таможни, данное печатное издание в России признано экстремистской литературой и запрещено к ввозу.

Переезжающая из Германии в Россию женщина приобрела книгу на территории Германии. О том, что печатное издание входит в России в список экстремистской литературы, даже не подозревала.

Алтайская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Запрещённая книга была изъята. Женщине назначили штраф в размере 1000 рублей, а изъятую книгу уничтожат.

Катунь24