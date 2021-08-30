Катунь24: Правительство России включило сахар в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций

По заявлению пресс-службы правительства, таким образом государство сможет регулировать цены на продукцию и стабилизировать ситуацию на рынке.

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Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «РИА Новости». Закупочные и товарные интервенции используются для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей: когда цены низкие, государство закупает агропродукцию в интервенционный фонд, а в момент высоких цен продаёт.

Формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году.

По данным Росстата на 23 августа, цены на сахар с начала 2021 года выросли на 3,48 %.

Катунь24