Катунь24: Первый спортивный комплекс для занятий смешанными единоборствами построят в Барнауле

Это стало возможным благодаря реализации первого концессионного соглашения в сфере физической культуры и спорта между администрацией города Барнаула и ООО «Атлант».

Фото: официальный сайт Барнаула

Находиться объект будет по адресу: ул. Взлетная, 2в. Инвестором проекта выступает депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев. По его словам, на первом этаже будет расположен спортивный зал размером 21 на 36 м, в котором будут проходить тренировки по смешанным единоборствам (ММА), вольной борьбе и кроссфиту. В административном блоке на первом и втором этажах расположатся раздевалки, душевые, туалеты, тренерская и другие помещения, необходимые для организации занятий.

Услугами спорткомплекса смогут воспользоваться 69 тысяч жителей микрорайона, в том числе 19,5 тысяч человек, проживающих в шаговой доступности.

Стоимость проекта составляет 99 млн рублей. Инвестор намерен вложить в строительство объекта 35 млн рублей. Финансирование за счёт бюджетных средств составляет 64 млн рублей. В текущем году из краевого бюджета выделено 35,2 млн рублей, из бюджета города — 8,8 млн рублей. В следующем году из краевого бюджета запланировано выделение порядка 16 млн рублей, из городского — 5 млн рублей. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, после чего будет получено разрешение на строительство и подрядчик сможет приступить к работам. По планам строительство комплекса завершится в июне 2022 года, рассказали в администрации города.

Катунь24