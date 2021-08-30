Катунь24: Полицейские в Барнауле задержали 40-летнего мужчину за хранение наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали барнаульца 1980 года рождения.

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В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане у мужчины свёрток, в котором находилось вещество белого цвета. Экспертиза установила, что это наркотическое средство синтетического происхождения массой 1,95 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Катунь24