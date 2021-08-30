Катунь24: Пенсионерку зажало дверьми в бийском торговом центре
Инцидент произошёл вчера, 28 августа.
Фото: instagram.com/biysk_moy_gorod
Пожилую посетительницу торгового центра «Ривьера» в Бийске зажало дверьми. Женщина упала. Об этом рассказал Instagram-аккаунт biysk_moy_gorod.
На помощь к пенсионерке пришла сотрудница одного из отделов ТЦ и вызвала «скорую помощь». Пока бригада медиков добиралась до места, девушка находилась рядом с пострадавшей.
«Руководству торгового объекта стоит проверить механизмы дверей, чтобы таких ситуаций больше не было», — написано в посте.