ГОРНЯК22 28.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Под Новосибирском произошло землетрясение

Горняк22
14 часов Ago

Толчки характеризовали как quarry blast, что означает техногенный характер явления.

  Фото: Алтае-Саянский филиал Федеральныйисследовательский центр "Единая геофизическая служба РАН"

О сейсмической активности сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». Приборы зафиксировали движения земной коры сегодня, 27 августа 2021 года, в 14:40. Эпицентр находился недалеко от Новосибирска.

По данным приборов, амплитуда землетрясения составила 2,6. При этом тип сейсмического события характеризован как quarry blast – техногенного характера. 

Катунь24

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