Катунь24: Под Новосибирском произошло землетрясение

Толчки характеризовали как quarry blast, что означает техногенный характер явления.

Фото: Алтае-Саянский филиал Федеральныйисследовательский центр "Единая геофизическая служба РАН"

О сейсмической активности сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». Приборы зафиксировали движения земной коры сегодня, 27 августа 2021 года, в 14:40. Эпицентр находился недалеко от Новосибирска.

По данным приборов, амплитуда землетрясения составила 2,6. При этом тип сейсмического события характеризован как quarry blast – техногенного характера.

Катунь24