Катунь24: Под Новосибирском начали строительство уникального ускорителя электронов

Установка синхротрона позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в различных областях науки: от химии и физики до геологии и материаловедения.

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Инновационная установка появится в новосибирском наукограде Кольцово. Как отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его построят исключительно силами российских ученых. Официальный старт работ дали сегодня, 25 августа 2021 года, сообщает ТАСС. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что проект синхротрона стал флагманским для региона.

«Сегодня мы вместе с вами даем старт строительству источника синхротронного излучения Центра коллективного пользования с романтическим названием «Скиф». Будет создана по указу президента со сроком до конца 2023 года установка уже с первой станцией, которая по своим параметрам будет не только соответствовать мировым стандартам, но по некоторым их даже превосходить», – сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Синхротрон – это ускоритель, в котором частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света. Мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. В ЦКП «Скиф» разместятся экспериментальные станции, в первую очередь планируется построить шесть, еще две станции планируют создать для новосибирского центра вирусологии «Вектор».

На месте будущего административного корпуса синхротрона установили стелу, посвященную фотону – элементарной частице, используемой при исследовании материи. Стела высотой в несколько метров выполнена в форме греческой буквы «гамма». Символический старт строительству ЦКП «Скиф» дали с помощью закладки в основание памятника капсулы времени, которую планируется открыть в 2035 году. Учащиеся Специализированного учебно-научного центра при Новосибирском государственном университете вложили в капсулу свои пожелания будущим исследователям «Скифа».

Решение о его строительстве поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Генпланировщиком выступает АО «Центральный проектно-технологический институт, оборудование для ускорителя создадут в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Всего на создание оборудования потратят 12,5 млрд рублей.

Создание источника синхротронного излучения планируют завершить в 2023 году, это позволит начать проведение научных исследований уже в 2024 году. Стоимость всего проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

Катунь24