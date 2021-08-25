Катунь24: Пять человек пострадали в аварии на трассе Алтайского края

Очевидцы сообщают, что среди них травмы получили также два ребёнка.

Фото: В курсе 22

О ДТП сообщили в социальных сетях подписчики городских сообществ, в частности «В курсе 22».

По словам свидетелей, две машины столкнулись на трассе Барнаул – Бийск возле села Шубенка. Авария случилась сегодня, 24 августа 2021 года.

Предварительно, в ДТП пострадали пять человек, включая, по информации очевидцев, двоих детей. Подробности и причины аварии уточняются.

Катунь24