Катунь24: Президент России предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей

Глава государства уточнил, что выплату получат все пенсионеры, в том числе работающие и военные.

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Владимир Путин предложил в 2021 году разово выплатить российским пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей. Об этом он заявил на встрече с членами «Единой России».

Президент отметил, что одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно.

«Я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере десяти тысяч рублей», — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Катунь24