Катунь24: Почти 30 тысячам детей из многодетных семей назначили ежегодное пособие на подготовку к школе

Как получить материальную помощь в нашем регионе, расскажем в сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Почти 30 тысячам детей из многодетных семей назначили ежегодное пособие на подготовку к школе

В семье Ольги и Михаила Лыгиных четверо детей. Старшие дочери Лиза и Катя – школьницы. В июле этого года Ольга обратилась за выплатой на детей для подготовки к школе. Ежегодное пособие на двух учениц составило 10 000 рублей.

На выделенную материальную помощь купили школьную форму, канцелярию и рюкзаки. Такая сумма станет поддержкой для многодетной семьи. Ведь только маленькой Кате потребовалось несколько дневников.

Для детей, которые идут в первый класс, пособие составит 7500 рублей, для остальных школьников — 5000. В этом году денежную выплату получить ещё проще.

В следующем учебном году в семье Лыгиных станет на одного школьника больше, в первый класс пойдет сын Иван, ежегодную выплату получат трое детей.

Катунь24