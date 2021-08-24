Катунь24: Популярный российский коуч привезла на Алтай знаменитостей к себе на день рождения

Автор психологических тренингов, коуч, популярный российский блогер Елена Блиновская пригласила российских селебрити в Республику Алтай, чтобы отметить свой день рождения.

Фото: instagram.com/elena_blinovskaya (Екатерина Варнава, Елена Блиновская)

«Исполнительница желаний», как называют Елену Блиновскую, стала известна после «Марафона желаний» — самого известного из её проектов. Он стал основой одноименного фильма, вышедшего в прокат в 2020 году.

Вместе со своими гостями виновница торжества прибыла в аэропорт Горно-Алтайска из Москвы 22 августа 2021 года. Среди приглашенных: актеры и шоумены Екатерина Варнава, Евгений Бороденко, певица Нюша с супругом Игорем Сивовым, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева, визажист Сердар Камаров, блогеры Артем и Валерия Чекалины и другие известные личности российского шоу-бизнеса. Звездная компания целиком сняла люксовый отель «Алтай Резорт», где и пройдёт основное торжество 25 августа 2021 года, в день рождения коуча. Ведущими праздника будут Екатерина Варнава и Евгений Бороденко.

«Мы на месте. И здесь все так же невероятно, как в последний наш визит. Алтай, встречай», – написала блогер в своём Instagram-аккаунте.

Вчера, 22 августа 2021 года, Елена Блиновская провела welcome-вечеринку, где познакомила всех прибывших друг с другом, однако звезды ещё будут прилетать в Республику Алтай до 25 августа. Пока что гости блогера посещают экскурсии и знакомятся с местными традициями.

Курсы личностного роста Елена Блиновская проводит с 2013 года. За время практики она прошла обучение у известных коучей (Джона Кехо, Джо Диспензы, Майкла Роуча, Лиз Бурбо), также прошла переквалификацию и стала психологом направления «Гештальт-терапия» и продолжает образование, в том числе на кафедре МГУ. На данный момент проводит пять марафонов и три вебинара по личностному развитию в нескольких сферах жизни.

Катунь24