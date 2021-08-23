Катунь24: Пешеходу оторвало ногу от столкновения с автомобилем в Барнауле

Смертельное ДТП произошло ночью с 21 на 22 августа на проспекте Строителей в краевой столице.

Фото: Инцидент Барнаул

Как рассказали в ГИБДД паблику «Инцидент Барнаул», 21-летний парень, находясь за рулём автомобиля «Хонда Аккорд», сбил пешехода-мужчину, 1981 года рождения. Столкновение произошло на пересечении проспекта Строителей с улицей Челюскинцев. Со слов водителя, он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

Мужчина скончался на месте происшествия. Удар был такой силы, что ему оторвало ногу. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку.

Катунь24