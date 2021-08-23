Катунь24: Потерявшуюся в лесу полуторагодовалую девочку нашли живой. Почти четыре дня она провела без еды и воды

20 августа в деревне Кобелево Смоленской области поисковые отряды нашли пропавшую Людмилу Кузину. Её не могли найти с 17 августа.

Фото: «Лиза Алерт»

Следователи по факту пропажи девочки 2019 года рождения возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По словам родителей, девочка играла во дворе частного дома со старшей сестрой. В этот момент мама пошла к соседке, за ней побежала старшая дочка, а следом и маленькая Людмила, но по дороге она потерялась.

Девочку искали сотрудники Следственного комитета, МЧС, а также поисковики и местные жители — всего более 250 человек, сообщал поисковой отряд «Лиза Алерт». Проверяли и водоёмы — но ребёнка найти не удавалось.

Ослабленную и покусанную насекомыми девочку нашли в лесу. Спасатели передали ребёнка врачам «скорой помощи», которые увезли её в больницу. Специалисты оценили её состояние как средней степени тяжести.

«Рыдал весь штаб. Плакали все — и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители», — говорится в сообщении поискового отряда «Сальвар», принимавшего активное участие в поисках Люды.

Катунь24