Катунь24: Правоохранителям удалось задержать воров, которые ограбили ювелирный магазин в Барнауле

Молодых людей нашли в Новосибирске.

Фото: Телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul

Как сообщает паблик «Барнаул 22», правоохранители задержали троих мужчин, четвёртый ещё находится на свободе. Отмечается, что парни были в той же одежде, в которой совершили ограбление. Украденных ювелирных украшений у них не было.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: барнаульские воры пробили стену торгового центра и вынесли через нее украшений на 6 миллионов

Напомним, ночью 9 июля 2021 года грабители пробили отверстие в стене торгового центра «Лето», которое вывело их в ювелирный отдел. Через дыру неизвестные пролезли в магазин и тем же путем вынесли из него украшений на 6 миллионов по закупочным ценам. Исчезновение товара сотрудники заметили лишь утром.

Катунь24