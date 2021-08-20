Катунь24: Прямая линия о новых пособиях для семей с детьми пройдёт в Алтайском крае

Специалисты регионального отделения Пенсионного фонда РФ ответят на вопросы граждан сегодня, 20 августа 2021 года, с 10 до 11 часов.

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На вопросы, связанные с новыми пособиями для семей с детьми, ответят заместитель управляющего краевым пенсионным ведомством Наталия Мочалова и начальник отдела дистанционного обслуживания клиентов Никита Образцов. Кроме того, жители региона узнают, как правильно подать заявление на выплаты, каковы основания их назначения, как оценивают нуждаемость семей и что предпринять, если допущена ошибка в заявлении, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Прием заявлений на новые ежемесячные пособия для одиноких родителей и женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, стартовал 1 июля 2021 года. Деньги семьям начали поступать с начала августа. Размер обеих выплат определяют в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в Алтайском крае.

Прямая линия пройдет с 10 до 11 часов 20 августа 2021 года. Звонки будут принимать по телефону (3852) 39-98-00.

Катунь24