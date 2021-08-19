Катунь24: Преображение Господне: традиции и приметы на 19 августа

19 августа Православная церковь празднует Преображение Господне – описанное в Евангелиях явление славы и Божественного величия Иисуса Христа перед тремя апостолами во время молитвы на горе Фавор. Эта гора расположена в Израиле, имеет высоту 588 метров, находится в 9 км от города Назарет. Сейчас на её вершине действуют два монастыря, католический и православный.

Фото: pixabay.com

Преображение Господне – двунадесятый праздник, тесно связанный с событиями земной жизни Иисуса Христа. Во время молитвы на горе Петр, Иаков и Иоанн увидели, как Учитель преобразился: Его лицо просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет.

Традиция празднования появилась в IV веке, когда императрица Елена возвела первый храм в честь Преображения.

Традиции и обычаи

Преображение празднуется ежегодно 19 августа по новому стилю или 6 августа по старому. На Руси праздник получил название «Яблочный Спас». К этому времени поспевают яблоки, которые принято освящать в церкви.

С середины августа лето идёт на убыль. С каждым днем погода становится все прохладнее, журавли отправляются в теплые края. Постепенно в свои права входит осень. В народе говорили: «Пришел Второй Спас – держи рукавички про запас».

Крестьяне были заняты сбором урожая. Собранные яблоки и виноград несли в храм на благословение. Над ними священнослужитель читал специальную молитву. С этого дня верующим разрешалось есть яблоки и другие плоды нового урожая.

На Второй Спас хозяйки варили яблочное варенье, компоты, пекли пироги, которыми угощали родственников и знакомых. Было принято потчевать нищих. Поскольку праздник выпадает в Успенский пост, мясные блюда не употребляли. Вечером пели песни, провожая солнце в поле и прощаясь с летом. Девушки вокруг яблонь водили хороводы и расчесывали волосы яблоневым гребешком.

В день Яблочного Спаса на Руси устраивались ярмарки, на которых продавали яблоки нового урожая. Садоводы угощали яблоками больных и нищих.

Приметы и поверья

Люди, мечтающие попасть в рай, должны на Яблочный Спас съесть освященное яблоко. До этого дня яблоки нового урожая есть нельзя. Откусив кусочек освященного яблока можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Прежде чем есть яблоки самому, следует ими кого-то угостить. Какой Яблочный Спас, таким и январь будет. Также по погоде этого дня судили о том, какой будет погода на Покров. Если тепло и ясно, то зима будет холодная и снежная. Если дождик пошел, то осенние месяцы будут дождливыми. Садоводам на Второй Спас следует всех угощать яблоками. Тогда следующий год будет урожайным. Употребление яблок с медом подарит крепкое здоровье на целый год. Если муха сядет на вас два раза в этот день, то будете жить в богатстве. Родителям, чей ребенок умер, нужно отнести яблоки на его могилу. На Яблочный Спас нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей. Работа по дому тоже находится под запретом.

Человек, родившийся 19 августа, будет удачливым во всех отношениях. В качестве талисмана ему следует носить сапфир.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24