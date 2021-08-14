Катунь24: Победителям акции от торговой сети «Мария-Ра» и компании Пепсико «Больше футбола — больше призов!» вручили призы

Суперприз составил полтора миллиона рублей.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Победителям акции от торговой сети «Мария-Ра» и компании Пепсико «Больше футбола — больше призов!» вручили призы

Четыре региона Сибири, почти сорок тысяч участников. Все это масштабы акции от «Мария-Ра» «Больше футбола — больше призов!». Для участия нужно было купить всего три продукта от Лейс и Пепси в период с 1 по 31 июля текущего года и зарегистрировать чек на кассе по номеру телефону.

Житель поселка Березовский — Сергей Ущенко зарегистрировал всего один чек и выиграл суперприз — полтора миллиона рублей.

«Честно говоря, я не верил, что я смогу что-то, когда-то выиграть. Когда мне позвонили, сначала я думал, что это какой-то розыгрыш. Я планирую помочь своей маме с ремонтом финансово, а остальное оставить на будущее», — поделился победитель.

Еще тридцать шесть счастливчиков со всего Алтайского края по результатам розыгрыша получили смартфоны, телевизоры, наушники, игровые приставки, электросамокаты и умные часы. Со 2 по 29 августа в магазинах «Мария-Ра» идет акция совместно с Данон. В ней будут разыграны смартфоны, наушники, смарт-часы и главный приз — квартира. Подробности можно узнать в магазинах сети «Мария-Ра».

Катунь24