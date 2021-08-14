Катунь24: Представители крупнейшего производителя трамваев в России прибыли в Барнаул для сотрудничества

Руководство компании «Уралтрансмаш» встретилось в столице Алтайского края с сотрудниками «Горэлектротранса» и представителями краевой и городской администраций.

Фото: transphoto.org

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, его заместитель Андрей Макаров, заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин, первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Валерий Ведяшкин, заместитель директора по безопасности, начальник службы безопасности МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула Александр Шабалин и главный инженер предприятия Александр Возный.

Основной целью встречи стала оценка возможности участия барнаульского перевозчика в программе по обновлению транспорта. Заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин объяснил, что одним из путей решения проблем перевозчика может стать участие в программе по обновлению городского пассажирского транспорта, которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и призвана обеспечить города современной и экологичной техникой.

«Общественный городской электрический транспорт ежедневно перевозит свыше 110 тысяч человек и играет важную роль в формировании пассажиропотока города. Вопрос обновления парка трамваев и троллейбусов действительно назрел, мы понимаем необходимость решения данного вопроса, поэтому крайне заинтересованы в сотрудничестве», – отметил первый заместитель главы администрации города Барнаула Анатолий Воронков, говоря о значимости встречи.

На встрече генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров рассказал о характеристиках техники, которую изготавливает предприятие, и о возможных форматах сотрудничества, в том числе по ее обслуживанию. В частности, на все трамваи распространяется двухлетний гарантийный период, на протяжении которого завод-изготовитель берет на себя обязательства по осуществлению поставки запасных частей.

После представители технических служб предприятия, инженеры ГЭТ смогли задать вопросы производителям о специфике устройства трамвая, условиях его эксплуатации и возможностях проведения дальнейших ремонтных работ после окончания гарантийного периода. Вся полученная информация станет предметом для дальнейшего анализа руководством предприятия.

Катунь24