Катунь24: Пятница, 13: о каких приметах и суевериях стоит вспомнить

13 ноября 2020 года выпало на пятницу. Это особенный день для суеверных людей. Какие приметы существуют в пятницу, 13 и чего стоит опасаться, читайте в нашем материале.

Фото: Катунь 24

через GIFER

Что говорит нумерология

13 – чёртова дюжина. С точки зрения нумерологии, у этой даты негативная энергетика из-за нескольких факторов. Эту дату противопоставляют числу, символизирующему вселенскую гармонию и завершенность 12. Дюжина соотносится с цикличностью времени (в году 12 месяцев, а дневное время равняется 12 часам). 12 знаков зодиака. Число 13 превышает дюжину, поэтому разрушает гармонию, переходит в сферу хаоса и враждебных, непознанных сил. Также существует легенда, что чертова дюжина тесно связана с колдовством. В ведьминском календаре 13 месяцев, в шабаше участвуют 12 ведьм, а тринадцатый участник – сам дьявол.

через GIFER

Чего нельзя делать

Не рекомендуется брать и давать в долг. Существует мнение, что потом будет трудно вернуть деньги.

Категорически нельзя рассказывать кому-либо о своих снах. Рассказ о сновидении может полностью обессилить человека. Лучше промолчать, а если приснилось что-то интересное, то рассказать это в другой день.

Не стоит ругаться. Даже малейшая ссора может перерасти в катастрофу.

Не рекомендуют убираться, мыть пол, а также протирать пыль. Не нужно менять что-то в своем привычном окружении. Любая перемена может стать фатальной.

Избегайте дальней дороги. Это не лучший день, чтобы отправиться в путешествие.

через GIFER

Чего категорически не рекомендуют делать в этот день

В народе на пятницу, 13-е существует целый ряд запретов:

не смотреть в зеркало, отправляясь спать;

новые проекты в этот день не начинают;

не меняют причёску;

нельзя произносить бранных слов, а особенно чёрт или свинья;

в дождливую погоду открытым зонт в доме не сушат;

многие хирурги не проводят в пятницу, 13-го плановых операций;

не занимаются высадкой озимых и многолетних растений;

не меняют род деятельности.

через GIFER

Как пережить пятницу, 13-е с минимальными потерями?

Этот день является особенным только для тех людей, которые верят в магию пятницы, 13, для остальных же это обычный будний день, окончание рабочей недели. Если вы верите в мистическое происхождение этого дня, то важно помнить, что главное – это психический настрой. Постарайтесь не ждать ничего негативного. Если вы не будете настраивать себя на плохое, то ничего страшного не произойдёт.

Катунь24