Катунь24: Поздно вернулась домой: сибирячку подозревают в убийстве возлюбленного

В Абакане 37-летняя женщина вонзила кухонный нож в шею сожителя. Инцидент произошёл 11 августа 2021 года.

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Погибшему мужчине было 45 лет. Следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, вечером сожители серьёзно поссорились. Поводом для ссоры стала ревность: женщина поздно вернулась домой в нетрезвом состоянии. Во время ругани женщина схватила нож и ударила своего возлюбленного в шею. От полученной травмы мужчина умер.

Правоохранители задержали женщину. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24