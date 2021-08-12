Катунь24: Почти половина работодателей в Алтайском крае не оплачивает переработки

Специалисты сервиса hh.ru провели опрос среди жителей Алтайского края и выяснили, как часто им оплачивают внеурочную работу.

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49 % опрошенных трудоустроенных жителей региона сообщили, что их работодатель никогда не оплачивает переработки. Чаще других за сверхурочную работу не получают юристы, специалисты банковской сферы, маркетологи, пиарщики и HR-специалисты.

13 % сообщили, что переработка оплачивается редко, ещё 10 % сказали, что она случается время от времени. Оставшиеся 38 % респондентов подтвердили, что работодатель всегда оплачивает сверхурочную деятельность. Чаще всего так говорили специалисты рабочих специальностей и сотрудники транспортно-логистической сферы.

Самой популярной причиной переработки оказалась невозможность сказать «нет» руководителю или коллегам — так ответили 28 % опрошенных. Ещё 16 % рассказали, что не могут выполнять работу в срок, а 15 % берут на себя слишком много обязанностей.

Катунь24