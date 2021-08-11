Катунь24: При обрушении шахты в Змеиногорском районе погиб рабочий
Возбуждено уголовное дело.
Днём 9 августа 2021 года во время работ в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе обрушилась горная порода. В результате погиб 29-летний сотрудник компании.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
«Министерство промышленности и энергетики Алтайского края взаимодействует с предприятием, находится на связи с руководством [шахты]», — пояснили в ведомстве.
В Минпромэнерго Алтайского края выразили соболезнование семье погибшего.
«Важно выяснить причины и все обстоятельства произошедшего, чтобы обеспечить безопасность работников рудника», — отметили в министерстве.