Катунь24: При обрушении шахты в Змеиногорском районе погиб рабочий

Возбуждено уголовное дело.

Днём 9 августа 2021 года во время работ в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе обрушилась горная порода. В результате погиб 29-летний сотрудник компании.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

«Министерство промышленности и энергетики Алтайского края взаимодействует с предприятием, находится на связи с руководством [шахты]», — пояснили в ведомстве.

В Минпромэнерго Алтайского края выразили соболезнование семье погибшего.

«Важно выяснить причины и все обстоятельства произошедшего, чтобы обеспечить безопасность работников рудника», — отметили в министерстве.

Катунь24