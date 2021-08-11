Катунь24: Появились кадры с берега реки в Новоалтайске, где нашли скелет без вести пропавшей в 2014 году школьницы

Останки человека обнаружили правоохранительные органы в реке в Новоалтайске. Предположительно, они принадлежат пропавшей без вести Ксении Боковой.

Embedded video for Появились кадры с берега реки в Новоалтайске, где нашли скелет без вести пропавшей в 2014 году школьницы

Напомним, девочка пропала в марте 2014 года. Из школы она шла домой, куда так и не вернулась. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете сообщили, что назначен комплекс исследований костных останков, в том числе экспертиза ДНК, чтобы определить, принадлежат ли они пропавшей 7 лет назад Ксюше Боковой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Катунь24