Катунь24: Почти 20 тысяч семей Алтайского края получают выплату на первого ребёнка

За 7 месяцев 2021 года из бюджета для этого было направлено 1,2 млрд рублей, уточняют в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

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В ведомстве отметили, что количество таких семей увеличивается. Положенные им ежемесячные выплаты сейчас получают 19 799 семей.

Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в размере 8145,28 или 8853,56 рубля (зависит от районного коэффициента 15 % или 25 %). Его могут получать матери, отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством либо обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях.

Кроме того, в регионе выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер составляет 21 719,27 или 23 607,90 рубля (зависит от районного коэффициента 15 % или 25 %). Его могут получить родители ребенка либо лицо, их заменяющее: не работают, не служат либо обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях.

Катунь24