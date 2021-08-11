Катунь24: Певица МакSим впервые пообщалась с подписчиками после выхода из комы

Также артистка сообщила, что её переводят из реанимации в обычную палату.

Фото: Инстаграм-аккаунт maksimartist

Больше месяца МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) находится в больнице. Из-за стремительного поражения лёгких в июне 2021 года врачи ввели девушку в искусственную кому. 26 июля 2021 года певицу вывели из искусственной комы.

Вчера, 9 августа, артистка вышла на связь со своими поклонниками и поблагодарила тех, кто искренне переживал и молился за ее здоровье.

«Я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит», — написала артистка в своём инстаграм-аккаунте.

МакSим подчеркнула, что, несмотря на выздоровление, она всё ещё слаба. Также певица не планирует выступать на сцене, пока ее легкие будут восстанавливаться.

«Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и хотя пока с трудом, но дышу», — поделилась артистка.

Катунь24