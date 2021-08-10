Катунь24: Прохоров день: традиции и приметы на 10 августа

10 августа православная церковь почитает память 7 апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. 12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать 7 человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься бытовыми вопросами братства, раздавать милостыню нищим. В результате голосования были избраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора установлен праздник в этот день.

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Прохор сопровождал апостола Петра, который спустя время поставил его епископом в городе Никомидия. После Успения Богородицы (28 августа) Прохор стал спутником и учеником Иоанна Богослова, вместе с которым был сослан на остров Патмос. Здесь он написал Божие Откровение о конечных судьбах мира. Вернувшись в Никомидию, Прохор исповедовал христианскую веру язычникам. В Антиохии святой принял мученическую смерть.

Апостол от семидесяти Пармен усердно проповедовал христианскую веру в Македонии, служил при трапезах. Он вместе с апостолами Прохором, Никонором и Тимоном был первым диаконом Церкви Христовой. По одной версии, Пармен умер от настигшей его болезни, по другой – принял мученическую смерть при императоре Траяне.

Традиции и обычаи

В этот день сельские жители не только отправлялись в храм, чтобы помолиться святым апостолам, но и прославляли кузнецов – незаменимых людей в деревне, мастеров на все руки. Кузнец мог починить телегу, подковать лошадь, заострить серпы и соху. К ним шли с подарками, говорили им слова благодарности.

В древности верили, что кузнецы обладают сверхъестественными способностями, потому что они могут укрощать огонь, железо и воду. Поэтому к ним во все времена относились с почетом и уважением. Верили, что они обладают властью над злыми духами, недаром же в народных сказках кузнецам удавалось подковать лошадь самого черта. Стоит отметить, что на Руси не было мощнее оберега от всякой нечистой силы, чем остро наточенный топор или серп.

Зато торговля в этот день шла из рук вон плохо. В народе говорили: «На Прохора и Пармена не затевай никакой мены». Считалось, что всё, что будет куплено 10 августа, долго не прослужит.

Если были убраны озимые, то крестьяне перепахивали поля. К этому времени увядает ботва картофеля. Жители сел и деревень начинали копать картошку, собирали урожай груш и яблок, выкапывали луковицы тюльпана, пересаживали цветы.

Пожилые люди и дети отправлялись в лес по грибы. Важно, чтобы грибник находился в хорошем настроении, иначе вернётся домой с пустой корзиной. Также в лесу собирали ягоды. Первый собранный стакан ягод нужно было отдать в чужие руки, чтобы был хороший урожай.

Приметы и поверья

Утром туман по воде стелется – к хорошей погоде. Если же вверх поднимается, то будет дождь. Дождь без ветра – к затяжному ненастью. Много росы утром – день будет солнечным. Облака высоко плывут – к сухой и ясной погоде. В этот день нужно обязательно скушать грушу. Это способствует успокоению нервной системы и придаст хорошее настроение. Кроме того, если вы не можете в чем-то определиться, то съешьте грушу на закате, это поможет сделать правильный выбор. Верное решение может прийти к вам во сне. Чтобы у ребенка были хорошие способности к обучению, над его кроваткой нужно подвесить веточку грушевого дерева. А вот свадьбу 10 августа играть не рекомендуют. Считается, что человек, заключивший брак в этот день, долго не проживет.

Люди, родившиеся 10 августа, – мастера на все руки. Они и по дереву работать могут, и в кузнечном деле толк знают. В качестве талисмана им подходит опал.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24